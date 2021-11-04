我们作为加拿大华裔所经历的种族歧视，以及这些经历如何让我们变得更强大
聆听陈赟和他的母亲张甦分享他们生活在渥太华所经历的种族歧视
《我希望我曾说出的话》这个系列捕捉了三个居住在渥太华的亚裔家庭之间的亲密对话。家长与孩子敞开心扉谈论种族歧视和他们的文化身份。
请在上面的视频中观看这个加拿大华裔家庭的完整对话。以下内容摘自对话，内容经压缩和编辑。
翻译：许方亮、许铁军
我的名字是陈赟，我觉得加拿大一定是存在种族歧视的。
我是在渥太华出生和长大的，所以认同我的东亚文化与根脉并不容易。我从前总是对自己的肤色感觉不自在。
在我上小学时，常常会有孩子会找上我，对我做一些种族歧视的行为。比如模仿东亚人的"眯缝眼"，他们甚至嘲笑妈妈您打包给我的午饭。 他们会胡诹一些毫无意义、然而类似中文发音的词语。
如今我二十六岁了。当下在新冠病毒流行期间，我仍然忍受着很多种族歧视。最近我和一个朋友在街上散步，一位陌生人突然朝着我们大喊："嘿! 你们常常生病啊！"他们那是暗示我们是新冠爆发的源头。
回想起以前，还是会觉得不安。因为您之前告诉过我，您选择移民来这里，是因为加拿大是一个文化多元的地方，应该欢迎和包容大家。
我的名字是张甦，我来到加拿大已经三十年了。
刚来这里的那年，我才二十六岁。
我还记得飞机刚落地时，我感叹了一句："哇！竟然有这么多雪啊！我这辈子从来没见过这么多的雪！"我那时真正地感受到了文化冲击。当年我的英语很一般，也不认路，走哪儿都需要亲戚的帮助。我觉得自己就像个小孩，非常无助。
你记不记得，那时你还小，我们曾住在公寓楼里。我带着你去公寓楼的游泳池，然后一群女人议论你。她们抱怨说："你的小孩太吵了。你们哪里来的？你们家开饭店的吗？你们怎么住在这里？"
我回答她们："不，我们家不开饭店。"她们就又追问："那你是外交官的妻子吗？"我说我也不是，我的丈夫仅仅是在这里工作而已。她们看着我，说我们太吵了，应该离开。
如今，我是我们学校唯一的一名亚裔老师。我对我的文化和根脉非常自豪。
我教我们幼儿园的孩子们中国的手工，介绍给他们咱们的中秋节。每逢小朋友生日，我还教他们用中文唱生日歌。小朋友们和他们的家长们都挺高兴。
我的半生都在加拿大。我觉得这就是我的第二个家，第二个祖国。