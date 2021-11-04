我们作为加拿大华裔所经历的种族歧视，以及这些经历如何让我们变得更强大

《我希望我曾说出的话》这个系列捕捉了三个居住在渥太华的亚裔家庭之间的亲密对话。家长与孩子敞开心扉谈论种族歧视和他们的文化身份。

请在上面的视频中观看这个加拿大华裔家庭的完整对话。以下内容摘自对话，内容经压缩和编辑。

翻译：许方亮、许铁军

我的名字是陈赟，我觉得加拿大一定是存在种族歧视的。

Russell Chan graduated from high school at Lisgar Collegiate Institute in Ottawa in June 2014. (Submitted by Russell Chan)

我是在渥太华出生和长大的，所以认同我的东亚文化与根脉并不容易。我从前总是对自己的肤色感觉不自在。

在我上小学时，常常会有孩子会找上我，对我做一些种族歧视的行为。比如模仿东亚人的"眯缝眼"，他们甚至嘲笑妈妈您打包给我的午饭。 他们会胡诹一些毫无意义、然而类似中文发音的词语。

如今我二十六岁了。当下在新冠病毒流行期间，我仍然忍受着很多种族歧视。最近我和一个朋友在街上散步，一位陌生人突然朝着我们大喊："嘿! 你们常常生病啊！"他们那是暗示我们是新冠爆发的源头。

回想起以前，还是会觉得不安。因为您之前告诉过我，您选择移民来这里，是因为加拿大是一个文化多元的地方，应该欢迎和包容大家。

A young Russell Chan leans on his mom Su Zhang at the CHEO Teddy Bear Picnic at the Governor General’s residence on July 7, 2001. (Submitted by Russell Chan)

我的名字是张甦，我来到加拿大已经三十年了。

刚来这里的那年，我才二十六岁。

我还记得飞机刚落地时，我感叹了一句："哇！竟然有这么多雪啊！我这辈子从来没见过这么多的雪！"我那时真正地感受到了文化冲击。当年我的英语很一般，也不认路，走哪儿都需要亲戚的帮助。我觉得自己就像个小孩，非常无助。

Su Zhang is seen in a large pile of snow at Winterlude at Jacques-Cartier Park in Gatineau, Que. (Submitted by Russell Chan)

你记不记得，那时你还小，我们曾住在公寓楼里。我带着你去公寓楼的游泳池，然后一群女人议论你。她们抱怨说："你的小孩太吵了。你们哪里来的？你们家开饭店的吗？你们怎么住在这里？"

我回答她们："不，我们家不开饭店。"她们就又追问："那你是外交官的妻子吗？"我说我也不是，我的丈夫仅仅是在这里工作而已。她们看着我，说我们太吵了，应该离开。

如今，我是我们学校唯一的一名亚裔老师。我对我的文化和根脉非常自豪。

我教我们幼儿园的孩子们中国的手工，介绍给他们咱们的中秋节。每逢小朋友生日，我还教他们用中文唱生日歌。小朋友们和他们的家长们都挺高兴。

我的半生都在加拿大。我觉得这就是我的第二个家，第二个祖国。