लोगों ने हमारी संस्कृति और उच्चारण का मजाक उड़ाया, लेकिन हमें यहाँ आने का कोई अफसोस नहीं है

Mansi Sethi tells her dad Naveen that though she experienced racism growing up, she's grateful he chose to immigrate to Canada Duration 11:29

Watch this Indo-Canadian family's full conversation in the next in our series, "The Things I Wish I Said." देखिये मानसी और नवीन सेठी की भारत से दुबई और फिर ओटावा तक की यात्रा और उनकी दर्द भरी गाथा 11:29