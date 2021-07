Artist Jon Claytor's CBC Creator Network illustrated series Life Paths is inspired by the different choices we make and routes we take in our personal journeys.

(Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC) (Jon Claytor for CBC)