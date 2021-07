ᒪᐃᓇ ᐃᓱᓪᓗᑕᐅᑉ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑕᐅᓱᓐᓂᒃᑯᑦ ᓈᓚᖃᑦᑕᕆᑦ

ᒪᐃᓇ ᐃᓱᓪᓗᑕᖅ ᐅᖃᖅᑎ ᑕᐅᓱᓐᓂᒃᑯᑦ ᓰᐱᓰᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

Myna Ishulutak is the host of CBC Nunavut's Tausunni.

ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒫᒋ ᐳᑐᓕᒃ ᑐᓵᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᐊᔨ ᓴᐃᒪᓐ ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ.

This week she spoke with Maggie Putulik.

ᒫᒋ ᐳᑐᓕᒃ ᑐᓵᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᐊᔨ ᓴᐃᒪᓐ ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑖᓐᓇ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑯᐃ ᑲᒡᒐᑐᖅᑎᒋᓂᐊᓕᖅᑕᖓ.

Maggie Putulik interpreted the ceremony for Mary Simon's investiture as Canada's first Indigenous Governor General live in Inuktitut.

ᑐᓴᕐᕕᖃᓚᐅᖅᑕ ᐅᑲᓕᖅ ᐃᔨᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᒥᐊᔨ ᓴᐃᒪᓐᒥᒃ, ᑖᓐᓇ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑯᐃᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓂᐊᓕᖅᑕᖓ.

We also hear from Okalik Eegeesiak who is commenting on the investiture of Mary Simon as Canada's first Indigenous Governor General.

