'ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᓐᓇᐃᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦᓯᐊᕚᓘᓚᐅᖅᑐᒥᑦ': ᐅᖃᖅᑎ ᔫ ᐃᓄᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖅ 61-ᓂᑦ ᐅᑭᐅᖃᕐᓱᓂ
ᔫ ᐃᓄᒃ ‘ᕿᐱᓗᒃᑕᐅᔪᒪᕙᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᒥᓄᑦ,’ ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐋᓚᓐ ᕌᒻᐴᓪᑦ
ᔫ ᐃᓄᒃ, ᐊᑯᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓱᓂᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖅ. ᐃᓄᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕈᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓄᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᕈᐊᕈᑎᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ 2011-ᒥ. ᒪᕐᕈᐃᖅᓱᓂ ᕈᐊᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ.
ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᒥᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔨᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓱᓂ−ᓄᓇᒥᓂᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᑦ ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᐊᓛᖅᑖᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓗᓐᓂ−ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᖏᓐᓇᓚᐅᕐᓱᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ. ᐃᓄᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᓪᓕᒥᐅᑎᓪᓗᒍ ᐋᑐᕚᑉ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓂ. 61-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ.
ᖁᖓᒐᔪᐃᓐᓇᖅᓱᓂ, ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐅᖃᖅᑕᐃᓕᒪᕙᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᓂᓪᓕᐊᕕᖃᓕᕋᐃᒐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᓂᒃ, ᐃᓄᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓂᐸᐃᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ, ᐅᖃᖅᑎᖑᓐᖏᓐᓂᓕᒫᕐᒥᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒐᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑎᒥᓄᑦ 2017-ᖑᑎᓪᓗᒍ.
ᐃᓄᒃ ᐆᒻᒪᕆᒃᑑᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅᑖᓵᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᑦᓯᐊᓚᐅᖅᑐᖅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᓂᖅᑎᕆᕙᒃᓱᓂ ᐱᑦᓯᐊᔪᓴᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑲᐅᓐᖏᑦᑐᒧᑦ ᓴᖑᕙᓪᓕᐊᔫᔮᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᕐᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ.
"ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑕᐃᓕᒪᕙᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᓂᖅᑎᕆᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᓱᓕᔪᓂᒃ. ᐊᒃᓱᕈᕐᓱᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒥᓂᓪᓗ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᓚᐅᕐᓱᓂ," ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ, ᐅᖃᕆᓪᓗᓂᓗ ᖁᕝᕙᓯᑦᑎᑦᓯᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖓᓂ. "ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᑎᑦ ᐱᑦᓯᐊᔪᓴᑦᓯᐊᕈᓐᓃᑑᔮᕋᐃᒻᒪᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓕᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓱᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᑎᓂᒃ ᑭᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᓱᓇᒧᓪᓗ ᑕᐃᑲᓃᔾᔪᑎᖃᕐᒪᖔᑕ."
'ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑑᔮᓐᖏᒃᑯᓂ ᐊᔪᐃᓐᓈᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑐᖅ'
ᐃᓄᒃ ᐃᓅᔪᕕᓂᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᕗᒥ, 1957-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᐸᒃᑐᕕᓃᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᓂ ᓄᒃᑎᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕋᑎᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ (ᓄᓇᖓᑕ ᐊᑎᕆᔭᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ).
ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓯᒪᒋᓪᓗᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.
ᐃᓄᒃ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ, 1994-ᒥᑦ 2000-ᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐱᕇᓴᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᒡᓕᕆᓯᒪᓪᓗᓂᐅᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕈᑎᖏᑦᑕ ᑯᐊᐱᕇᓴᖓᓐᓄᑦ, 2000-ᒥᑦ 2011-ᒧᑦ.
ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᑦᓯᐊᖅᓱᓂᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᓂᐅᒃ − ᐅᖃᕐᑐᖅ ᓯᒥᐊᓐ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ, ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᖁᑎᒥᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᕐᒥᓂᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓯᒪᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ.
"ᔫ ᐃᓄᒃ ᒥᓂᔅᑕᐅᕝᕕᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᔪᒪᔭᑐᐃᓐᓇᕐᒥᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ," ᐅᖃᕐᑐᖅ ᕗᕆᐊᑦ ᕼᐊᓐᑦ, ᐃᓅᓯᓕᒫᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᓯᒪᔭᖓ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᖅᑳᖏᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑕᖓ ᐃᓅᑉ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᑐᐊᕋᐃᒐᒥ ᐱᖓᓱᐃᕐᓱᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ.
ᕼᐊᓐᑦᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᑖᖑᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐱᕇᓴᒃᑯᓐᓂ., ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᑎᓕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖓ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᓪᓗᓂᐅᒃ. "ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐅᖃᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᓂᔅᑕᖑᕈᒪᓇᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᐃᓐᓇᕈᒪᓪᓗᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᓯᐊᕈᒪᓪᓗᓂᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᕐᒥᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᑕᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖏᓐᓇᕈᒪᓪᓗᓂ."
ᐃᓅᑉ ᐃᒻᒪᖄ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒪᑦᑕᖓ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓚᐅᖅᑕᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᖏᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᐊᓛᖅᑖᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᕐᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ.
"ᔫ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕌᑖᖅᓱᓂ, ᐅᖃᐅᓯᖃᑲᐅᑎᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᕐᓱᓂᓗ ᓄᓇᖓᓂ ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᐊᓛᑖᖁᓪᓗᒍ," ᐅᖃᕐᒥᔪᖅ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐋᓚᓐ ᕋᒻᐴᓪᑦ, ᑲᑎᓯᒋᐊᓐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᖑᕋᑖᖅᑲᒻᒥᐅᑎᓪᓗᒍ.
ᑖᒃᑯᐊᒃ ᐱᖃᓐᓇᕇᓕᓚᐅᖅᑑᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᕋᒻᐴᓪᑦ ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ ᐃᓄᒃ ᐅᖃᓘᑎᐊᓛᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑐᕕᓂᐅᓂᖓᓂᒃ ᑐᖁᓚᐅᓐᖏᓱᖓᕐᓱᓂ ᐃᒫᒃ: "ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐱᖃᓐᓇᕆᔮᒃ, ᖁᔭᓖᓐᓇᖅᓯᒪᕗᖓ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᖃᑦᑕᓚᐅᕋᕕᓐᖓ ᐱᕕᖃᕐᑏᓐᓇᕐᓱᖓ."
"ᓴᐱᓕᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᔭᒥᓄᑦ ᓴᖅᑮᓚᕿᓯᒪᔪᖅ ᐱᔭᕆᐊᓕᒻᒥᑦ." ᕌᒻᐴᓪᑦ ᐅᖃᕐᒥᔪᖅ "ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᓯᒪᓂᖓᒍᑦ ᕿᒪᐃᓯᒪᕗᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᑐᒥᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᑐᒥᑦ ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᖃᓕᕐᒪᑕ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑦ. ᓴᖅᑭᒐᔭᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓚᐅᓐᖏᑉᐸᒍ," ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᖃᕐᒥᔪᖅ
ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᐊᓛᖅ ᐃᒻᒪᖄ ᐆᒻᒪᑎᖓᓄᑦ ᖃᓂᑦᑑᓚᐅᕐᓂᖓᓂᑦ.
"ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕋᓗᐊᕈᓐᓄᒃ ᓲᕐᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᓄᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐅᒃᑯᐊᖅᑖᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᓄᑭᐊᖅ ᓴᖑᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖓᓄᑦ ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᒃᑖᖁᔨᓪᓗᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ," ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᖃᕐᑐᖅ.
"ᐅᖃᐅᓯᐅᕌᓂᒃᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᑦ, ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᖏᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓇᔭᐅᒋᐊᖁᔨᓪᓗᓂ ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᐊᓛᕐᒥᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓂᖅᐹᕆᖅᑰᓚᐅᖅᑕᖓ. ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᐊᓛᖅ ᐱᔭᐅᖁᓂᖅᐹᕆᓪᓗᓂᐅᒃ.
ᐃᓄᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᑐᒃᑕᕐᕕᐅᖁᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ. 2017-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᐅᓪᓗᓂ, ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᓂ ᐊᒡᒋᖅᑐᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᓇᓕᒧᒃᑎᑦᓯᒐᓱᓪᓗᓂ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᓴᐳᓐᓂᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᕙᑎᒥᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ
ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ.
ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖁᔨᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ
ᐃᓅᒃᑕᐅᖅ ᐊᒃᓱᕉᑎᒌᓐᓇᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᓂᐅᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ.
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᐅᖃᖅᑎᐅᓪᓗᓂᓗ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕋᔪᓐᓂᖅᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᓐᖏᓐᓂᖅᓴᐅᕙᒃᓱᓂ.
"ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᐃᓐᓇᕐᓱᓂᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᓐᓇᐃᔭᐅᖁᓇᓂᐅᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᑦᓯᐊᖁᓪᓗᓂᐅᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᐅᔪᓕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᑐᑭᓯᐊᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᒪᖔᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ," ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ ᓯᒥᐊᓐ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ, ᐃᓅᑉ ᐃᒃᓯᕙᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓯᑕᒪᒋᓕᖅᑕᖓᓐᓂᑦ. "ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᓐᓇᐃᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦᓯᐊᕚᓘᓚᐅᖅᑐᒥᑦ.
'ᐅᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᐊᖅᑐᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ'
ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ, ᐃᓄᒃ ᕼᐊᑭᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᒋᔭᖃᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᕐᖑᑕᒥᓂᓪᓗ ᑕᑯᕋᓐᓈᕈᒪᕙᓚᐅᖅᓱᓂ ᐱᓐᖑᐊᖃᑕᐅᓕᕋᐃᒻᒪᑦ.
ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ, ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᖃᕆᕗᖅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐃᕙᕈᓘᔭᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᓱᑎᒃ, ᐃᒃᓯᕙᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ
ᑳᐱᑐᖃᑎᒋᓕᖅᐸᒃᓱᓂᐅᓪᓗ.
"ᐊᐃᕙᑲᐃᓐᓇᖅᐸᒃᑲᓗᐊᕐᓱᓄᒃ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᑭᕋᕇᓕᓚᐅᓐᖏᑦᑐᒍᒃ, ᐊᐃᕙᓐᓂᒃ ᐱᐊᓂᑐᐊᕐᒪᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᓕᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒥᔪᒍᒃ.
ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᓂᓛᒃ." ᐃᓄᒃ ᓱᕐᕋᔪᐃᒃᑑᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᓴᕕᑲᑖᖕᒧᑦ ᕌᒻᐳᓪᑦᒧᓪᓗ ᑕᐸᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕋᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᐱᖅᓱᑭᑕᓗᐊᔾᔮᕈᓐᓃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᖅᑎᖑᕐᒪᑦ.
"ᒥᑖᓐᖑᐊᕐᕕᒌᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕋᑦᑎᒍ ᓱᖁᑎᒋᔭᒃᓴᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖓᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᔾᔮᕈᓐᓃᕐᒪᑦ, ᖃᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᒪᑦ," ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐃᒡᓚᕐᓱᓂ. "ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑦ ᔫᒧᑦ ᐊᐱᖅᓱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᔾᔮᕈᓐᓃᕋᒥ ᐊᐱᖅᓱᕐᓇᐅᓕᕌᖓᑦ ᑎᒪᔨᕋᓛᓪᓗ ᑲᑎᒪᓕᕌᖓᑕ."
ᐃᓄᒃ ᐅᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒥᓂᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕋᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ, ᐅᖃᓗᒡᕕᖃᓕᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐱᖃᓐᓇᑐᖃᕆᔭᕐᒥᓂᒃ, ᕼᐊᓐᑦᒥᑦ, ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᒋᔪᒪᓪᓗᓂᐅᒃ. "ᐊᐱᕆᔪᕕᓂᖅ, "ᑕᒻᒪᖅᐳᖓᖃᐃ? ᕼᐊᓐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ. "ᐅᖃᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋ 'ᐋᒃᑲ ᑕᒻᒪᖏᑦᑐᑎ ᔫ. ᐅᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᐊᖅᑐᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ.
ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓐᓇᑦᓯᐊᖅᑐᑎᑦ ᓱᓕ ᐃᓄᖁᑎᒋᔭᕐᓂᑦ, ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᐊᕙᐅᓂᐊᕐᒃᓱᑎᓪᓗ.' ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᓯᐊᕋᔭᒍᓐᓃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᒥᓂᒃ. "ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓚᐅᖅᐳᒃ ᑕᒡᕙ."
On behalf of the Government of Nunavut, I extend our sincere condolences to Joe’s family and constituents. I had the honour of serving with Joe for a number of years and can attest to his commitment and dedication to the well-being of our territory. Rest easy my friend. <a href="https://t.co/hOnLC0TSJj">pic.twitter.com/hOnLC0TSJj</a>—@JSavikataaq
ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᓯᐊᔭ ᓖᐊᓐᓈᑎᔅᒧᑦ