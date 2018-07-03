ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᕆᐊᓕᐅᒐᓗᐊᑦ ᓲᖅ ᐹᓪ ᖁᐊᓴ ᐲᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ
ᐳᕋᐃᔭᓐ ᐊᒡᓘᑲᖅ ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ “ᑮᓇᒃᑯᑦ ᐸᑎᑦᑕᐅᔫᔮᓚᐅᕐᓂᕐᒥᑦ” ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐅᖃᓪᓚᕆᒍᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᓲᖅ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓚᐅᕐᒪᖔᕐᒥᑦ ᖁᐊᓴᒥᑦ
ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐹᓪ ᖁᐊᓴ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓄᓪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑦ. ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᕐᒪᑦ. ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᓚᐅᕋᒃᑯ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᓚᐅᕋᕕᐅᒃ.
ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᓲᖅ ᖁᐊᓴ ᐲᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ. ᐅᖃᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᖓ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑐᓴᕐᕕᖃᕐᓯᒪᓂᕋᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ, ᐃᓱᒪᒐᒪ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐅᖃᕋᓱᒃᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐅᖃᕐᕕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᓚᐅᓐᖏᒪᑕ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕐᕕᖃᖅᑎᑕᐅᒐᑎᒃ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒥᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᓯᒐᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᖁᐊᓴᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ.
ᐅᓪᓗᒥᒧ ᑎᑭᓪᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓯᒪᓪᓚᕆᓐᖏᒻᒪᑕ ᓲᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᖓᑦ ᓂᕈᐊᕈᑎᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑕᑎᑦᓰᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᑎᑕᐅᖏᑦᓯᐊᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐲᖅᑕᐅᒐᓱᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᐊᓴ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᖃᕋᓂᓗ ᓱᓇᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓚᐅᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ.
ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑖᓵᒧᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᕐᒧᑦ, ᐅᖃᕐᑑᔮᕐᑐᖅ ᔫᓂ 14, 2018−ᒥ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᕈᓐᓃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᐅᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.
ᒥᓂᔅᑕᒡᒍᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ, ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐅᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓱᓇᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ. ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᒪᒍᑦᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᒪᓕᒐᖃᖅᑎᑕᐅᖏᒻᒪᑕ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ.
ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᒥᓄᑦ ᐅᖃᕐᕕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᒻᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.
ᐱᑦᓯᐊᔪᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓱᓕᔪᓂᓪᓗ ᐅᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐱᑦᓯᐊᔪᓴᕐᓂᖃᕈᓂ, ᓱᓕᑦᓯᐊᕐᑐᓂᓪᓗ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖃᕈᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᒥᓂᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᓯᐊᕈᓂ ᖁᑦᓯᓂᖅᐹᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑦ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦᓯᐊᕙᐅᒍᓂ ᐅᖃᕐᕕᖃᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᕐᒥᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔨᓯᒪᒐᔭᕐᓱᓂᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᒥᓂᒃ ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᓯᒪᒋᐊᒃᓴᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑐᖃᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.
ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᐱᐅᔪᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᕐᓱᕈᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᓯᐊᖅᐸᑕ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖃᑦᓯᐊᕋᔭᓐᖏᒻᒪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᕐᒥᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᓯᒪᓐᖏᑉᐸᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑑᔮᖅᑐᓂᒃ. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᕐᒥᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕈᑎᒃ ᐅᖃᓪᓚᕝᕕᖃᕈᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᕐᒥᓐᓄᑦ.
ᐊᐱᕆᔪᒪᕗᖓ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓂᒃ: ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᐅᑎᓪᓗᓯ ᐅᖃᓪᓚᕝᕕᐅᑦᓯᐊᓚᐅᕋᓱᒋᕕᓰᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓯᓐᓄᑦ?
ᐃᓱᒪᔪᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒧᑦ ᑎᑭᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᒥᓂᔅᑕᐃᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᒐᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ .
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᔮᓐᒦᓐ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᖁᐊᓴᐅᑉ ᐲᖅᑕᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᓕᖓᓂᖓᓂᑦ "ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑦᓯᐊᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓄᑦ "ᓱᓕᓐᖏᑦᑐᓂᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ" ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᖃᓕᕈᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᔪᒪᓕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ.
ᐃᓱᒪᔪᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᒐᓱᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ, ᖁᓲᒻᒥᓇᑐᐃᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑮᓇᒃᑯᑦ ᐸᑎᑦᑕᐅᔫᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓄᑦ.
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ, ᑐᓵᕙᒃᑕᕗᑦ ᒥᓂᔅᑕᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᑎᓪᓗᒋᑦ "ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᓯᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ!" ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᒪᓕᒃᓯᒪᑎᓐᓇᒋᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᕙᒃᑕᒥᓐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ, ᓱᒻᒪᑦ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐸᑦ ᒪᑐᐃᖓᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ? ᐃᓱᒪᔪᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᓄᓪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ.
ᐃᓱᒪᒋᔭᑦᑎᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᒍᑦ ᐲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐊᑕᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᖁᐊᓴ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᒐᕆᔭᐅᑎᓪᓗᑕ, ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᒍᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᕋᑕᓗ ᓱᒻᒪᑦ ᖁᐊᓴ ᐲᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᓱᓚᐅᕐᒪᖔᕐᓘᓐᓃᑦ ᐲᖅᑕᐅᑎᑕᒋᐊᖃᓕᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ.
ᐃᒻᒪᖄ ᓈᒻᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᖁᐊᓴ ᐲᖅᑕᐅᒃᐸᑦ. ᐃᒻᒪᖄ ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᖅ. ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᕋᓗᐊᕐᒥᓐᓂᒃ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ.
ᐅᓇ ᐃᓚᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᓰᐱᓰᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔭᖓᓄᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑖᑦᓱᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒍ ᓇᑲᑎᕆᔨᐅᑉ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᑭᐅᔾᔪᑏᓪᓗ ᒪᒃᐱᒐᖓᓄᑦ.
ᓯᐊᔭ ᓖᐊᓐᓈᑎᔅ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ:
Comments
To encourage thoughtful and respectful conversations, first and last names will appear with each submission to CBC/Radio-Canada's online communities (except in children and youth-oriented communities). Pseudonyms will no longer be permitted.
By submitting a comment, you accept that CBC has the right to reproduce and publish that comment in whole or in part, in any manner CBC chooses. Please note that CBC does not endorse the opinions expressed in comments. Comments on this story are moderated according to our Submission Guidelines. Comments are welcome while open. We reserve the right to close comments at any time.