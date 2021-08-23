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ᑕᑯᓐᓈᕋᔅᓴᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᐊᐃᕙᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᓂᕐᒧᑦ 2021

ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᓪᓕᒪᓪᓗᐊᑕᓂᑦ ᓂᕈᖅᑕᐅᕕᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ−ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᖏᕙᓗᑎ ᕿᑎᖅᑰᖅ, ᓯᑎᐱᕆ 9, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 9 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 11 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᓐᖑᔭᖓ.

ᓰᐱᓰ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓂᑦ ᕿᑎᖅᑰᖅ ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᑦᑕᐅᑎᒋᔪᑦ ᑐᓵᔨᒍᑦ

CBC News ·

Inuktitut translation: Federal Leaders' English Debate

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Watch the 2021 English leaders' debate translated into Nunavut and Nunavik dialects, including questions asked by Canadians directly to the party leaders. 0:00

ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᓪᓕᒪᓪᓗᐊᑕᓂᑦ ᓂᕈᖅᑕᐅᕕᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ−ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᖏᕙᓗᑎ ᕿᑎᖅᑰᖅ, ᓯᑎᐱᕆ 9, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 9 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 11 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᓐᖑᔭᖓ.

ᑕᑯᕋᓐᓈᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐊᐃᕙᔪᑦ ᑕᕝᕙᑦᑕᐅᑎᒋ ᑐᓵᔨᒃᑰᖅᑕᐅᑎᒋᓪᓗᑎ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᕘᓇ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᒪᑉᐱᒐᖓᓂ ᓰᐱᓰ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᔅᕗᒃ ᒪᑉᐱᒐᖓ.

ᑎᓯᒥᐅᔪᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᑦ: ᓕᐳᕈᓪ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔭᔅᑕᓐ ᑐᕉᑑ; ᑲᓲᕙᑎᕝᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐃᐅᕆᓐ ᐅᑑᓪ, ᐸᓛᒃ ᑯᐸᐃᑯᐊ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐃᕝᔅ−ᕗᕌᓐᓱᐊ ᐸᓈᓐᓯᐊᑦ; ᐃᐊᓐᑏᐲ (NDP) ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔭᒡᒥᑦ ᓯᖕ, ᒍᕇᓐ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐋᓇᒥ ᐹᓪ.

ᐊᐃᕙᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ: ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᓗᐊᖏᓐᓂᖅ, ᓯᓚᖓ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐅᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒍᑎᖃᓂᕐᒧᑦ.

​​ᓵᓯ ᑰᕈᓪ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᒐᔅ ᕇᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᕙᔪᓂᑦ. ᐊᒥᓱᒐᓚᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐊᐃᕙᓂᐅᓂᖃᖅᑐᑦ ᒑᑎᓅ, ᑲᐸᐃᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ.

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