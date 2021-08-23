ᑕᑯᓐᓈᕋᔅᓴᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᐊᐃᕙᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᓂᕐᒧᑦ 2021
ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᓪᓕᒪᓪᓗᐊᑕᓂᑦ ᓂᕈᖅᑕᐅᕕᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ−ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᖏᕙᓗᑎ ᕿᑎᖅᑰᖅ, ᓯᑎᐱᕆ 9, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 9 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 11 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᓐᖑᔭᖓ.
ᓰᐱᓰ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓂᑦ ᕿᑎᖅᑰᖅ ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᑦᑕᐅᑎᒋᔪᑦ ᑐᓵᔨᒍᑦ
ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᓪᓕᒪᓪᓗᐊᑕᓂᑦ ᓂᕈᖅᑕᐅᕕᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ−ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᖏᕙᓗᑎ ᕿᑎᖅᑰᖅ, ᓯᑎᐱᕆ 9, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 9 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 11 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᓐᖑᔭᖓ.
ᑕᑯᕋᓐᓈᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐊᐃᕙᔪᑦ ᑕᕝᕙᑦᑕᐅᑎᒋ ᑐᓵᔨᒃᑰᖅᑕᐅᑎᒋᓪᓗᑎ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᕘᓇ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᒪᑉᐱᒐᖓᓂ ᓰᐱᓰ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᔅᕗᒃ ᒪᑉᐱᒐᖓ.
ᑎᓯᒥᐅᔪᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᑦ: ᓕᐳᕈᓪ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔭᔅᑕᓐ ᑐᕉᑑ; ᑲᓲᕙᑎᕝᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐃᐅᕆᓐ ᐅᑑᓪ, ᐸᓛᒃ ᑯᐸᐃᑯᐊ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐃᕝᔅ−ᕗᕌᓐᓱᐊ ᐸᓈᓐᓯᐊᑦ; ᐃᐊᓐᑏᐲ (NDP) ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔭᒡᒥᑦ ᓯᖕ, ᒍᕇᓐ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐋᓇᒥ ᐹᓪ.
ᐊᐃᕙᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ: ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᓗᐊᖏᓐᓂᖅ, ᓯᓚᖓ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐅᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒍᑎᖃᓂᕐᒧᑦ.
ᓵᓯ ᑰᕈᓪ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᒐᔅ ᕇᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᕙᔪᓂᑦ. ᐊᒥᓱᒐᓚᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ.
ᐊᐃᕙᓂᐅᓂᖃᖅᑐᑦ ᒑᑎᓅ, ᑲᐸᐃᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ.