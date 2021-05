Montreal · Video

Mackwisiwin, ‘strength’: remembering Joyce Echaquan

Atikamekw artist Eruoma Awashish’s mural on the wall of the glass entrance of the Musée d’art de Joliette honours the memory of Joyce Echaquan.

