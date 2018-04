New

அந்தச் சரக்குக் கப்பலில் அவருடன் இருந்த ரொறன்ரோ நபர் ஒருவரின் கருத்துப்படி, 2010இல், “அவருடைய உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்காக”, MV Sun Sea கப்பலில் கிருஷ்ண குமார் கனகரத்தினம் கனடாவுக்கு வந்தார் – ஆனால், முடிவில் கனகரத்தினம் உயிரை இழந்துள்ளார்.

Nicole Brockbank

Nicole Brockbank is a producer for CBC Toronto's Enterprise Unit. Fuelled by coffee, she digs up, researches and writes original investigative and feature stories. nicole.brockbank@cbc.ca